Схватил на лету: спасение мужчины на мосту попало на видео

Сотрудник ЦОНа спас молодого человека от самоубийства в Туркестанской области, передает zakon.kz.

Как сообщили в "Правительстве для граждан", заместитель руководителя отдела Сарыагашского районного ЦОН по Туркестанской области Талгат Камилов спас от суицида молодого мужчину, который хотел спрыгнуть с моста на железнодорожном переезде.

Талгат Камилов ехал домой, когда по дороге заметил полицейские автомобили, толпу людей и мужчину, который хотел спрыгнуть с моста. Он сразу же бросился на помощь.

Я ехал на машине друга домой. В какой-то момент услышал, что собравшиеся говорят: "Не прыгай". Сразу выбежал из машины и побежал к толпе. Я подошел к нему и спросил: "Как ты брат? Что послужило причиной твоего поступка, приди в себя". Времени на раздумья не было, в центре был какой-то барьер, и я тут же прыгнул к мужчине. Сначала он выскользнул из рук, а потом я успел снова схватить его и закричал "Держите". Я не считаю это подвигом, это гражданский долг каждого из нас, - рассказал Талгат о случившемся.

Спасти падающего парня помогли присутствующие на месте граждане и полицейские.

В настоящее время госкорпорация "Правительство для граждан" рассматривает вопрос о представлении своего сотрудника к награде за проявленную активную гражданскую и социальную ответственность.