Жестокое тройное убийство произошло в Алматинской области

Полицейские по "горячим следам" раскрыли тройное убийство в Алматинской области, передает zakon.kz.

24 февраля около 10:20 поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома обнаружены тела трех лиц со следами насильственной смерти. Личности погибших установлены. Как стало известно, все погибшие вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что установлен и изобличен в жестоком преступлении знакомый потерпевших, распивавший с ними в тот день спиртные напитки.

После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия, а орудие убийства выбросил. Однако оперативники в течение суток разыскали и задержали фигуранта. Он признался в совершенном преступлении. Подозреваемый оказался 26-летний житель Ескельдинского района, ранее судимый за хулиганство, - уточнили в областном ДП.

Отмечается, что в настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, вещественное доказательство изъято.

Проводится досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 УК РК "Убийство двух и более лиц". Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия не разглашается, - заключили в областной полиции.