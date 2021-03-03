Российская актриса рассказала, как сделала карьеру через постель

Актриса Татьяна Васильева откровенно рассказала о том, как изменяла мужу ради получения главных ролей. Женщина не считает измены чем-то плохим, передает zakon.kz.

74-летняя российская актриса призналась, что изменяла теперь уже бывшему мужу с режиссером. Об этом романе на стороне знал не только муж, но и сотрудники театра.

Девичья честь? Всему свое время. Была у меня и девичья честь, когда мне все было стеснительно, и боязно. И первый поцелуй. Все было в свое время. А потом пришло время, чтобы состояться. Я никому ничего плохого не сделала. Никому не перешла дорогу, кроме самой себя. Как можно состояться и игнорировать предложения режиссера? Это условие этой профессии. Одного таланта сейчас недостаточно. Так много надо успеть, чего тут ломаться? - заявила Татьяна Васильева в интервью Вячеславу Манучарову.

По словам актрисы, на тот момент она была замужем за актером Георгием Мартиросяном, а изменяла ему с режиссером Валентином Плучеком, который давал ей главные роли в Московском театре сатиры.