Врач предупредил об опасности остывшего кофе

Врач-диетоло рассказала об опасности остывшего кофе, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час, — объяснила врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

Гастроэнтеролог также напомнила, что только свежесваренный кофе оказывает на человека определенное психологическое воздействие благодаря своему вкусу и аромату, а уже остывший напиток не обладает подобным "будоражащим эффектом".