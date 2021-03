Группа BTS попала в книгу рекордов Гиннесса

Участников южнокорейской группы BTS официально включили в книгу рекордов Гиннесса за их хит 2020 года — клип "Dynamite", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

The worst kept secret in history ????@BTS_twt's record for the 'most simultaneous viewers for a music video on YouTube Premieres' has now been confirmed, with the 2020 single Dynamite clocking up over three million viewers.



