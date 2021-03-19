Богатейшие люди мира за день потеряли более $23 млрд

Десять богатейших людей мира за четверг потеряли 23,5 млрд долларов после распродаж на фондовом рынке, сообщает zakon.kz.

Как следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, сильнее всего пошатнулось состояние главы Tesla Илон Маск: его капитал рухнул на 9,9 миллиарда долларов.

Теперь его капитал составляет 162,1 миллиарда - он снова ушел на третью строчку рейтинга Forbes.

Второе место вернул себе самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно — его состояние сократилось на 525 миллионов долларов до 162,6 миллиарда долларов.

На первом месте остается основатель Amazon Джефф Безос, но его состояние по итогам четверга тоже заметно упало — на 5,7 миллиарда долларов, до 178,1 миллиарда долларов.

На четвертой и пятой строчки рейтинга находятся основатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за стуки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов) соответственно.

Потери предпринимателя Ларри Эллисона составили 172 млн долларов, разработчика и сооснователя поисковой системы Google Ларри Пэйджа — 2,3 млрд долларов, соучредителя Google Сергея Брина — 2,2 млрд долларов, предпринимателя Амансио Ортега — 990 млн рублей.

Из десятки богатейших миллиардеров состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета — плюс 505 млн долларов.