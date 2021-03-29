Астанчанин украл для подруги пять букетов из цветочного магазина

29 марта 2021, 00:56
Фото: kstnews.kz

Полицейскими Нур-Султана задержан неоднократно судимый за кражи 33-летний житель столицы, сообщает zakon.kz.

Находясь в нетрезвом состоянии, задержанный в вечернее время суток проник через подвальное окно в цветочный магазин и украл пять букетов из роз и тюльпанов общей стоимостью 70 тыс. тенге. Для подстраховки злоумышленник уговорил своего знакомого, чтобы последний понаблюдал за прохожими. Покинув место преступления, мужчины на такси направились к своей подруге, где подозреваемый подарила ей украденные букеты. Установив личность цветочного вора при помощи камер видеонаблюдения, полицейские доставили подозреваемого в полицию. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

В ведомстве сообщили, что мужчина дал признательные показания.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы, - добавили в ДП.

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Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)


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