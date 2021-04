Димаш Кудайберген показал фото в кабриолете с девушками

Казахстанский певец Димаш Кудайберген выложил в Instagram провокационное фото, на котором он сидит в шикарном красном кабриолете в компании с двух девушек-моделей и еще двух крепких парней в кожаных куртках, передает zakon.kz.

Таким образом певец решил привлечь внимание к выходу на всех цифровых музыкальных платформах студийной версии своей композиции "Be With Me".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Аранжировать по-своему песню "Be With Me" решил сам Димаш. При работе над демо-версией аранжировки Кудайбергену пришла идея ввключить нее партию домбры. Далее над доведением композиции до совершенства трудились постоянный аранжировщик песен Димаша, саунд-продюсер Ерлан Бекчурин, композитор Ренат Гайсин и московский музыкант Марсель Хакимов, перезаписавший партию баса.

Я думаю, что в глубине души, мы все были вдохновлены творчеством Майкла Джексона, Куинси Джонса и Стиви Уандера, – признался сайту Dimashnews Ерлан Бекчурин.

Авторами текста стали Джордан Аракелян и Даурен Шамуратов, дополнивший композицию рэпом на казахском языке.

Мировая премьера "Be With Me" состоялась в рамках онлайн-концерта "Dimash Digital Show". Димаш до последнего держал в тайне ее презентацию.

Подготовил Альберт Ахметов