Охотники на Daewoo Damas - в Алматы задержали угонщиков

Полицейские Алматы задержали угонщика и его сообщников, сообщает zakon.kz.

Банда "интересна" тем, что что угоняла автомашины не люксовых марок, а только Daewoo Damas. Злоумышленники разбирали машины на запчасти и продавали. Для угона они использовали специальное оборудование вскрытия замка и запуска двигателя.

Подозреваемых задержали по месту проживания одного из фигурантов. Это 32-летний житель Жамбылской области и трое скупщиков краденного 1973, 1969 и 1988 годов рождения.

Ущерб от похищенных автомобилей составил несколько миллионов тенге. Далее полностью разобранные авто, а вернее то, что от них осталось, были обнаружены во дворе одного из домов города Каскелен, Алматинской области. На многих автомашинах злоумышленники перебивали номера двигателей и кузова. Некоторые просто разукомплектовывали и продавали по запчастям. начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров

Уголовное дело расследуется по статье 188 ч. 1 УК РК. Личности подозреваемых проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Пока речь идет о четырех эпизодах.