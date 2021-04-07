Эвакуация экипажа голландского танкера спасателями попала на видео

Нидерландское судно Eemslift Hendrika, на борту которого находятся 12 человек, подало сигнал бедствия. Причина в сильном крене и потере хода у берегов Норвегии, передает zakon.kz.

Как сообщило Норвежское телеграфное бюро, существовала опасность, что корабль перевернется из-за сильного крена.

Сигнал бедствия судно подало в понедельник. Сейчас береговая охрана Норвегии эвакуировала экипаж в Северном море. Некоторых забирали по воздуху, другим пришлось прыгать в воду.

Корабль находится в море примерно в 130 км от норвежского Олесунна и дрейфует в южном направлении. Угол крена в ночь на вторник составлял от 45 до 50 градусов. В том районе высота волн сейчас превышает десять метров.