В Санкт-Петербурге подросток обстрелял из пистолета детей в школе

В Санкт-Петербурге подросток принес в школу пневматический пистолет и обстрелял учеников, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Один из учеников принес на территорию школы на улице Орджоникидзе пневматический пистолет. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции опрошена заявительница, которая пояснила, что ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников, - сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 апреля.

Отмечается, что никто не пострадал.

Как сообщается, пистолет у ученика изъяли преподаватели, сам подросток затем сбежал. Позже в отдел полиции его привела мать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.