Том Круз рассказал, о чем его просят во время исполнения опасных трюков

Популярный актер Том Круз всегда предпочитал сам выполнять трюки во время съемок фильмов, передает zakon.kz.

Во время интервью на британском "Шоу Грэма Нортона" он признался, что хотя его трюки могут потрепать нервы, но он их находит "воодушевляющими", пишет dailymail.

Сначала трюк заставляет понервничать, но дальше он только воодушевляет. Во время съемок трюков меня несколько раз говорили перестать улыбаться, - отметил Том Круз.

При этом актер отметил, что за все годы съемок "сломал много костей".

За многие годы Том Круз исполнил много смертоносных трюков. Во время съемок "Миссии невыполнима 7" он спрыгнул с мчащегося на скорости мотоцикла, когда тот слетел с трамплина на высоте 500 футов (более 150 метров). Помимо этого актер раскачивался, вися на здании Бурдж-Халифа в Дубае на высоте 2700 футов (800 метров), цеплялся за крыло самолета во время взлета и задерживал дыхание под водой на шесть минут.

В "Миссия невыполнима: Fallout" Круз выпрыгнул из самолета на большой высоте. Для исполнения этого трюка требовалось длительное свободное падение, наличие кислородной маски. Все это было проделано под наблюдением Королевских военно-воздушных сил ОАЭ - это единственная страна, которая на законных основаниях позволяла исполнить этот трюк.