Пожилым людям дали совет, как подготовиться к дачному сезону

Пожилым людям стоит постепенно восстанавливать двигательный режим в преддверии дачного сезона, сообщает zakon.kz.

В преддверии дачного сезона я хотела бы напомнить пожилым людям о том, что любая физическая активность требует подготовки. То есть сейчас очень важно использовать это время для постепенного аккуратного расширения своей физической активности, постепенно увеличивать объем физических нагрузок, выходить на улицу, гулять, постепенно прибавлять темп и длительность ходьбы, - рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Также стоит обратить особое внимание на защиту от яркого солнечного света. Несмотря на пользу витамина D, который вырабатывается в коже людей, стоит помнить, что влияние солнца на кожу в пожилом возрасте не всегда может быть здоровым.

Если есть дефицит витамина D в организме, то лучше его принимать в виде добавок. А при ярком солнце на глаза надевать солнцезащитные очки, кожу прикрывать одеждой, кожу лица защищать кремами от загара. Как только начнется дачный сезон и предстоит поездка в сельскую местность, не забывать о том, что нужно ежедневно выпивать достаточное количество воды, и если будут жаркие дни, то это специально еще контролировать, и выпивать от 1,5 до 2 литров воды в течение дня, - сказала она.

Обязательно нужно продолжить прием всех лекарственных препаратов, без каких-то либо ограничений, без снижений дозировки, изменение дозировки может быть только после обсуждения с лечащим врачом, если он будет рекомендовать снижение того или другого препарата.

По ее словам, нужно контролировать физическую активность, без каких-либо чрезмерных физических нагрузок.