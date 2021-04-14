Рыбак в Павлодаре поймал на удочку гранату

Житель Павлодара решил вечером порыбачить. Закинул спиннинг и выудил со дна реки гранату, сообщает zakon.kz.

Полицейскими район был оцеплен, люди эвакуированы, передает пресс-служба ДП области.

На место прибыли сотрудники взрывотехнической группы ДП Павлодарской области совместно с сотрудниками кинологической службы.

После осмотра, граната была помещена в специальную капсулу. Опасности не представляет.

Факт зарегистрирован. Назначены экспертизы. Проводится проверка.