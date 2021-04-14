Рыбак в Павлодаре поймал на удочку гранату

Житель Павлодара решил вечером порыбачить. Закинул спиннинг и выудил со дна реки гранату, сообщает zakon.kz.
Полицейскими район был оцеплен, люди эвакуированы, передает пресс-служба ДП области.
На место прибыли сотрудники взрывотехнической группы ДП Павлодарской области совместно с сотрудниками кинологической службы.
После осмотра, граната была помещена в специальную капсулу. Опасности не представляет.
Факт зарегистрирован. Назначены экспертизы. Проводится проверка.
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