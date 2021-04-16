Что известно о новом главе Антикоррупционной службы

Какие дела комментировал новый глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов и что о нем известно, рассказывает zakon.kz.

Сегодня, 16 апреля стало известно об освобождении от должности председателя Антикоррупционной службы Алика Шпекбаева. Его кресло занял Марат Ахметжанов.

Ахметжанов родился 22 декабря в 1964 году в поселке Акчатау в Джезказганской области.

Его супругу зовут Гулнара Ахметжанова, вместе с ней он воспитывает сына и дочку.

Новый глава Антикора владеет казахским, русским и английским языками.

По образованию он юрист, учился в Карагандинском Государственном Университете.

С 1991 по 2000 годы работал на руководящих должностях в системе Министерства внутренних дел, Министерства юстиции. Был прокурором Павлодарской, Южно-Казахстанской областей, руководил Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.

До назначения Ахметжанов был заместителем Генерального прокурора.

Также он член Комиссии по правам человека при Президенте Казахстана.

У него есть несколько орденов: "Даңқ" ІІ степени (06.05.2014); "Құрмет" (2008), "Даңқ" І степени (05.2020), орден МПА СНГ "Содружество" (12.2020);

Медали: "Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл" (2001), "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005), "10 жыл Астана" (2008); "300 лет Российскому флоту", "Адмирал Кузнецов".

Будучи заместителем Генпрокурора, он комментировал громкие дела.

8 сентября 2020 года Ахметжанов заявил, что казахстанку Акжаркын Турлыбай, которая отбывает пожизненный срок в Китае за контрабанду наркотиков, могут экстрадировать в Казахстан. Однако от нее требуется письменное обращение о том, что она желает отбывать наказание на родине. Пока что такое письмо не поступало в Генпрокуратуру.

Позже адвокат Турлыбай заявил, что они неоднократно обращались в МИД и Генпрокуратуру. Прошло больше полугода, новостей об экстрадиции Акжаркын Турлыбай не было.

Также он комментировал арест бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова. В январе 2020 года появилась информация о его задержании. Ахметжанов в кулуарах Мажилиса сообщил, что аким "на два месяца взят под стражу". Спустя несколько месяцев по делу был вынесен приговор. Бакауова приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.

Кроме того, ему пришлось отвечать на вопросы по делу бывшего заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова. Его задержали в сентябре 2019 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Спустя месяц Генпрокуратура прекратила дело, сославшись на отсутствие состава преступления. Но тут Антикор, которым руководил Алик Шпекпаев, опротестовал это решение. Генпрокуратура отказалась удовлетворять жалобу.

Я юридически вам констатирую, что прокуратурой было прекращено это уголовное преследование, которое было обжаловано Антикоррупционной службой. Их жалоба осталась без удовлетворения, - говорил Марат Ахметжанов.

В конце 2019 года Ахметжанов объявил на брифинге об ужесточении наказания за изнасилование. Это преступление перевели из категории средней тяжести в категорию тяжких преступлений. Если раньше за изнасилование предусматривался срок от 3 до 5 лет, то теперь грозит от 5 до 8 лет в колонии.

Также он объявлял об ужесточении наказания за педофилию.

Согласно новым нормам закона совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка теперь предусматривает ответственность только 20 лет или пожизненное лишение свободы - без альтернативы. Аналогичная ответственность также за убийство малолетнего. В целях обеспечения еще большей защиты прав детей устанавливается ответственность за недоносительство, укрывательство, фальсификацию фактов педофилии. Это теперь будет тяжким преступлением с максимальным лишением свободы - 6 лет, - говорил Ахметжанов.