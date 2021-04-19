Грузовик "смял" пополам Daewoo близ Алматы. Водитель погиб на месте

ДТП со смертельным исходом произошло на 39 километре трассы на Турарские дачи, близ села Мынбаево, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель КамАЗа ехал в сторону Турарских дач. Он заметил, что встречный Daewoo Nexia начал вилять из стороны в сторону. Водитель грузовика начал притормаживать и мигать фарами. После этого Daewoo вынесло на обочину. Проехав некоторое расстояние по обочине, легковой автомобиль вынесло на проезжую часть в заносе.

Водитель КамАЗа пытался избежать столкновения, выруливая на обочину. Однако Daewoo Nexia вынесло прямиком под грузовик.

От удара легковой автомобиль буквально смяло пополам. От полученных травм водитель Daewoo 1946 года рождения погиб на месте. По предварительной версии, перед ДТП водителю стало плохо.

На месте обстоятельства ДТП выясняют дознаватели ДП Алматинской области.