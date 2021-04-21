Посол США: Мы не хотим, чтобы санкции имели эффект на Казахстан

Мы будем работать, чтобы Казахстан мог избежать последствий от российских санкций, заявил на пресс-конференции посол США Уильям Мозер, передает корреспондент zakon.kz.

Я хочу сказать, что мы приняли эти санкции для того, чтобы изменить поведение России, — сказал Уильям Мозер.

Он добавил, что такое поведение со стороны РФ они не могли терпеть далее.

И нужно подчеркнуть этот момент, было такое поведение, как вмешательство в наши выборы и в государственную информацию. Такое поведение мы не можем дальше терпеть. Но относительно Казахстана я хочу сказать, мы работали и будем работать в Казахстане, чтобы Казахстан мог избежать обязательные последствия этих санкций. Мы не хотим, чтобы эти санкции имели эффект на Казахстан, — заверил посол.

16 апреля сообщалось, что Соединенные Штаты ввели против России новые санкции, ставшие первыми подобными мерами такого масштаба при администрации Джо Байдена. Это произошло всего через два дня после того, как американский президент предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести личную встречу.

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По сообщению Белого дома, новые санкции мотивированы, в частности, обвинениями в том, что российская разведка стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также во вмешательстве в выборы президента США.

10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, должны покинуть США. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан