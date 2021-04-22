Эксперт рассказал об опасности получения религиозного образования за рубежом

Граждане, окончившие сомнительные зарубежные теологические учебные заведения, но не получившие базового религиозного образования у себя на Родине, набравшись идей "чистого ислама", начали возвращаться в Казахстан. Как обезопасить молодежь от опасного идеологического влияния, можно ли у себя в стране получить качественное теологическое образование – об этом и другом рассказал в интервью zakon.kz руководитель отдела Центра изучения религий г. Нур-Султана, магистр религиоведения Бексултан Абдуллов.

- Бексултан Туреханович, почему некоторые молодые казахстанцы хотят получить религиозное образование именно за рубежом?

- Действительно, среди определенной части казахстанской молодежи бытует мнение, что для получения религиозного образования необходимо поступать в зарубежные теологические (духовные) учебные заведения. Однако получение теологического образования за рубежом таит в себе большую опасность. Международные террористические группировки используют различные способы распространения религиозных экстремистских идей среди молодежи для привлечения в свои ряды как можно больше сторонников. Не успевшие освоиться на чужбине, не успевшие еще завести там друзей, не сформировавшиеся еще как личности молодые люди – отличные кандидаты для этого.

- Эти молодые люди потом возвращаются к себе на Родину или так и остаются за границей?

- Хочу отметить, что граждане, окончившие сомнительные теологические учебные заведения, но не получившие базового религиозного образования у себя на Родине, набравшись идей "чистого ислама", начали возвращаться в Казахстан.

Отсутствие критического мышления, недостаточность в познании менталитета казахского народа, культуры и традиций послужило тем, что они так сказать, не успев укрепить фундамент, начали возводить этажи. Соответственно их наивностью, неразборчивостью в получении знаний воспользовались зарубежные псевдопроповедники, преследующие совсем другие цели, для которых религия всего лишь была ширмой, скрывающей их истинное лицо.

Таким образом, молодой человек, возвратившись после учебы на Родину, убежденный в своей правоте и своих религиозных воззрениях, непроизвольно начинает "учить" свое окружение "как надо правильно жить".

Как правило, проведение таких "занятий воздействия" он начинает со своего близкого окружения - родителей, братьев, сестер, друзей и так далее, которые, в свою очередь, зачастую выражают свое несогласие с его доводами и требованиями. При этом они нередко пытаются убедить его вернуться к обыденной светской жизни, что вызывает у "облученного знаниями" еще большее отторжение от родных ему лиц.

Разочаровавшись в отсутствии понимания среди своих близких, на следующем этапе он начинает искать понимающих его людей "на улице", где и существует наибольшая вероятность попадания его под влияние вездесущих исламистских радикалов.

То есть, состояние такого человека становится непредсказуемым и легко управляемым со стороны. Это и нужно лидерам экстремистских групп для реализации своих амбициозных планов, которые при этом искусно манипулируют, прежде всего, фактором непоколебимой верности своей "жертвы" к Аллаху.

- Насколько распространены случаи радикализации граждан?

- Фактов радикализации граждан, получивших знания в учебных заведениях, в том числе в подпольных худжрах и марказах (курсы, школы), к сожалению, предостаточно. В качестве примера можно привести известных террористов Саида Бурятского, Саида Куаши, а также псевдосалафитских проповедников Ахмада Мединского, Надира Абу Халида и других. Таким образом, мы можем увидеть масштаб опасности, исходящей от, казалось бы, безобидного обучения религии за рубежом.

В итоге в таких условиях именно молодежь вследствие присущих ей психологических и маргинальных качеств, в первую очередь подвергается идеологическому влиянию со стороны зарубежных экстремистских центров.

На фоне возрождения нетрадиционных псевдоисламских течений в Казахстане стала наблюдаться тенденция, которая дестабилизирует социально-политическую обстановку, следствием чего является распространение радикальных и фундаменталистских течений ислама.

- Какие меры предпринимаются у нас против идеологического влияния на молодежь со стороны зарубежных экстремистских центров?

- В сложившейся ситуации наше государство основной целью поставило реализацию задачи по выработке иммунитета к враждебной идеологии как со стороны общества в целом, так и молодежи в частности.

Так, в Казахстане были созданы и продолжают создаваться все необходимые условия для получения нашими гражданами качественного теологического образования, отвечающего современным вызовам и угрозам, что, в свою очередь, позволит взрастить собственных духовных лидеров, способных донести до граждан ошибочность взглядов и общественную опасность радикальной религиозной идеологии.

В настоящее время в республике функционируют Египетский университет исламской культуры "Нур-Мубарак" и девять исламских медресе, одна православная и одна католическая духовные семинарии. Университет "Нур-Мубарак" готовит исламоведов, религиоведов и филологов, где преподают высококвалифицированные египетские и отечественные преподаватели.

В казахстанских вузах успешно осуществляется подготовка специалистов в области религиоведения и теологии на базе университетов КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гумилева, КарГУ им. Е. Букетова и так далее. Все программы обучения в этих учебных заведениях соответствуют требованиям Министерства образования и науки РК, и сочетают в себе как светские, так и религиозные дисциплины.

- Какова позиция Духовного управления мусульман Казахстана в вопросах получения религиозного образования гражданами страны?

- ДУМК настоятельно рекомендует получать начальное религиозное образование у себя на Родине и только после этого выезжать за рубеж для дальнейшего углубления теологических знаний.

Также ДУМК дает соответствующие направления для обучения в авторитетных зарубежных теологических учебных заведениях и рекомендует определенные университеты, такие как "Аль-Азхар", центр подготовки муфтиев "Хасеке" в Турции и другие.

Таким образом, в настоящее время одним из важнейших направлений государственной политики является получения качественного теологического образования молодежью.

Для этого как было отмечено, государством и духовенством, осуществляется системная и комплексная работа по создания условий для обучения на Родине, а также в целом реализуются задачи по проведению информационно-просветительской работы по формированию толерантного отношения в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе.

- Бексултан Туреханович, что бы вы посоветовали тем, кто намерен получить теологическое образование за рубежом?

- Тем, кто уже учится или планирует учиться за рубежом, а также их родителям необходимо учитывать все риски, которые возможны в период обучения в зарубежных учебных заведениях.

Особо хочу отметить, что в случае возникновения любых вопросов, связанных с религией, в том числе касательно получения теологического образования, можно в любое время позвонить по номеру iKomek 109.

Торгын Нурсеитова