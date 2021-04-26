В Нур-Султане погоня за ворами-сладкоежками попала на видео , сообщает zakon.kz.

Как установили полицейские, в ночное время по проспекту Богенбай батыра, группа молодых парней, на автомашине марки "Нива" заехали на автозаправочную станцию. Войдя в помещение, они, воспользовавшись тем, что оператор отошла от прилавка, похитили сладости и напитки.

В это время мимо проезжали оперуполномоченные района "Сарыарка" Кудайберген Бегимбетов и Орманов Жунисбек, возвращавшиеся домой с ночного дежурства. Увидев группу подозрительных парней, они стали их преследовать. К погоне за нарушителями присоединились экипажи патрульной полиции. В городе был введен план "Перехват".

Водитель проигнорировал требование сотрудников об остановке и, набирая скорость, попытался скрыться. Однако автомашину подозреваемых удалось блокировать на пересечении улиц Сейфуллина – Кумисбекова. Выбежав из машины, парни бросились врассыпную. Патрульные полицейские продолжили преследование в пешем порядке. При задержании полицейским пришлось использовать спецсредства и боевые приемы самбо.

Задержанные парни в возрасте от 21 до 28 лет были доставлены в районный отдел полиции, проводится расследование. Выяснилось, что это второй налет на АЗС в районе. За час до этого, парни аналогичным способом ограбили другую автозаправочную станцию. Кроме того установлено, что один из парней находится в розыске за совершение краж, - сообщили в пресс-службе ДП области.

Похищенные продукты и сладости были изъяты из автомашины подозреваемых.