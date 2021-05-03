Нож и камень - драка в Туркестане попала на видео

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором полуголый мужчина убегает от автомобиля. Погоня переросла в драку, сообщает zakon.kz.

Дело происходит в Туркестане. На кадрах мужчина с голым торсом бежит по улице. В руках нож. За ним едет белый автомобиль ВАЗ.

Беглец сталкивается с мужчиной в черной футболке, тот отскакивает от него. Из машины выходят двое парней. В начавшейся потасовке полуголый беглец бросает в повернувшегося к нему спиной мужчину в черном, что-то тяжелое (камень или кирпич). Тот падает, пытается вставь, но у него не выходит.

Двое парней пытаются утихомирить мужчину с голым торсом. На этом видео обрывается.

Сотрудники ДП Туркестанской области зарегистрировали дело по статье 293 УК РК (Хулиганство).

Сейчас мужчина из видео задержан и доставлен в ГУВД. Идет досудебное расследование.