Повышение тарифа на проезд в Таразе возмутило горожан

С 4 мая в Таразе выросла цена за проезд в общественном транспорте на 30%. Пассажиры с онлайн-картами теперь должны платить 85 тенге вместо 65 и 130, если такой карты нет. Новые цены стали неприятным сюрпризом для горожан, сообщает zakon.kz.

Люди не видят пользы от повышения цены: автобусы маленькие, грязные, а сиденья и поручни сломанные, передает КТК.

Для детей тариф тоже повысили – с 35 до 40. Правда, оплату наличными оставили прежней – 130 тенге. Люди возмущаются, но ездить все равно приходится.

Не успеваешь следить за повышением цен – как в магазинах, так и в общественном транспорте. Лучше бы так поднимали пенсию и поднимали бы заработные платы людям. На 20 тенге, конечно, это бьет по карману, особенно для тех, кто ездит в общественном транспорте каждый день. жительница Тараза Айша Барлыбаева

Водители на это отвечают просто: чтобы что-то сделать, надо сначала на это заработать.

Давно пора было, все давно вокруг поднялось, давным-давно: солярка, дизмасло, запчасти – в разы, в разы. Оно само себя не покрывает, оно больше 130 тенге. Скоро все автопарки обанкротятся. водитель автопарка №1 Бахытжан Керимов

Проблема оказалась в том, что перевозчики требовали повышения проезда до 100 тенге. Мол, тогда бы уж они точно работали не в минус. Но эту ставку чиновники не поддержали. Правда, в положение водителей все-таки вошли.

На сегодняшний день ГСМ подорожали на 30-40%, запчасти тоже подорожали на 50%. Например, в 2017 году литр дизеля стоил 89 тенге, а сейчас он подорожал до 185-200 тенге. Эти факты в совокупности и повлияли на повышение. заместитель акима города Тараза Асхат Есеналиева