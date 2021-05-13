Комендантский час ввели в израильском городе Лод из-за беспорядков

В израильском городе Лод, расположенном близ аэропорта Бен-Гурион в центральной части Израиля, уже несколько дней продолжаются беспорядки, в связи с чем в городе ввели комендантский час, передает zakon.kz.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в городе прекратилось автомобильное движение, улицы города опустели. После беспорядков на улицах города остались обгоревшие автомобили, на земле - битое стекло от автобусных остановок.

Фото: © Андрей Широков/ТАСС

В Лоде относительно спокойная ситуация сегодня, с 20:00 сегодня до 04:00 (23:00 12 мая до 07:00 13 мая по времени Нур-Султана - прим. ред.) введен в городе комендантский час по указанию полиции. В Лоде запрещено в эти часы появляться в общественных местах, нельзя выходить из своих квартир либо мест, где люди находятся на момент наступления комендантского часа. Запрещено покидать пределы и въезжать в город Лод, кроме ряда оговоренных социальных и медицинских случаев, которые необходимо предварительно согласовывать с полицией и получать разрешение по специально выделенным номерам телефонов полиции. Город на восемь ночных часов будет находиться под комендантским часом. официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман

12 мая утром в Лоде было введено чрезвычайное положение. Причина - продолжавшиеся на протяжении нескольких дней столкновения проживающих в городе израильских арабов с полицейскими во время протестных акций.

Также сообщается, что израильскими властями было принято решение перебросить в Лод батальон пограничной полиции с Западного берега реки Иордан.

Отмечается, что волнения в арабских городах Израиля ширятся на фоне непрекращающихся ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут радикалы из сектора Газа.

Огромные силы полиции работают в городе. Наказание за нарушение правил комендантского часа в Лоде предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. Так как по приказу министра внутренней безопасности в Лоде введено особое чрезвычайное положение, полиция может выполнять свои задачи намного свободнее и эффективнее действовать по наведению порядка и прекращению массовых беспорядков, включая осуществление арестов. Михаэль Зингерман

В Старом городе Иерусалима, где с середины прошлой недели не утихали беспорядки и регулярно проходили столкновения израильских полицейских и палестинцев, в среду в начале вечера было очень спокойно. На маленьких улицах Старого города можно встретить много полицейских и лишь иногда местных жителей, идущих за покупками. Редкие торговцы держат сейчас свои лавки открытыми, ситуация очень напоминает ту, которая была год назад во время тотального локдауна.

В Иерусалиме сейчас относительно спокойное положение. (...) По-прежнему силы полиции находятся на месте и контролируют ситуацию, которая в сравнении с прошлыми днями тихая. В связи с этим основное внимание сейчас уделяется Лоду, а также Акко - городу на севере страны, где также были беспорядки. Там тоже находится полиция, ведется усиленное патрулирование. Михаэль Зингерман

Во время посещения в среду Акко премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "продолжает прикладывать усилия для того, чтобы пресечь анархию железной рукой и вернуть города Израиля под контроль властей, используя все необходимые силы и все необходимые полномочия".

Относительно бесчинств, имевших место в городах со смешанным населением [израильские арабы и евреи], прежде всего, это недопустимо. Моим первым указанием было направить на помощь полиции Израиля силы пограничной полиции с Западного берега реки Иордан, и это указание было выполнено. (...) Эти силы прибыли в Лод, Акко и другие места, теперь полиция осуществляет там контроль так, как никогда раньше, и это важно. Биньямин Нетаньяху

В первую очередь, как отметил премьер страны, он хочет остановить волну беспорядков.

Я призываю всех общественных лидеров, прежде всего лидеров арабской общины, осудить это [волну беспорядков] и всеми возможными путями остановить. Биньямин Нетаньяху