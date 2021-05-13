Что оказывало влияние на курс тенге в апреле

Как тенденции на валютном рынке и рынке нефти повлияли на курс тенге в апреле, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

По ее словам, курс тенге он находится под воздействием изменения глобальной стоимости доллара США, курсов валют стран – торговых партнеров Казахстана, риск-аппетита нерезидентов, а также внутренних факторов.

Совокупность этих факторов оказывала давление на курс тенге и это нивелировало позитивный эффект от роста цен на нефть, - пояснила она

Заместитель председателя Нацбанка отметила, что тенденции для ослабления курса тенге сформировались в начале апреля и были вызваны сокращением инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК. Если в марте сократился только объем новых инвестиций в ГЦБ, то в апреле мы наблюдали нетто-оттоки, и общие позиции нерезидентов в ГЦБ РК сократились на 248 млн долларов

Дополнительное давление в первой половине месяца оказывала волатильность нефтяных котировок и российского рубля. Ужесточение санкционной риторики США в отношении РФ повлияло на ослабление курса российского рубля до отметки 77,4. В результате курс тенге к середине апреля ослаб на 2% и достиг максимально уровня 433,55 тенге за доллар, - отметила Молдабекова.

Вместе с тем, по ее словам, по итогам второй половины месяца тенге частично отыграл предыдущие потери, укрепившись до 428,75. Позитивной динамике национальной валюты способствовали рост нефтяных котировок и налоговые выплаты экспортеров к концу месяца.

Поддержку валютному рынку продолжают оказывать продажа валюты из Национального фонда в рамках выделения трансфертов в бюджет и реализация экспортной выручки со стороны квазигосударственного сектора. Продажи квазигосударственного сектора в апреле составили 175 млн долл. США. Интервенций со стороны Национального Банка не было, - пояснила зампред Нацбанка.

Она также отметила, что на фоне восстановления экономической активности объем торгов по паре «тенге – доллар» на Казахстанской бирже продолжает расти: если в январе он составлял 2,2 млрд долларов США, то в апреле объем вырос до 2,84 млрд долларов.

С начала мая на фоне роста цен на нефть тенге укрепился на 0,6%, до уровня 426,14 тенге за доллар.