Полицейские Шымкента вернули домой пропавшую шестилетнюю девочку

15 мая 2021, 23:52
Фото: Instagram/police_shymkent

Сообщение об исчезновении маленькой девочки потупило в полицию Каратауского района города Шымкента около 15 мая 18:15. С заявлением о пропаже дочери обратилась 35-летняя женщина, передает zakon.kz.

В розыске был задействован весь личный состав департамента. Привлечены служебные собаки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 15 мая 2021 года в 19:35 часов сотрудники Полка патрульной полиции благополучно нашли пропавшую девочку в соседнем доме и доставили ее домой к родителям. пресс-служба Департамента полиции города Шымкент


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