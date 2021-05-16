Ребенок упал в колодец и обварился кипятком в Актау

16 мая 2021, 10:41
Фото: inaktau.kz

В Актау 12-тилетний мальчик обварился кипятком, провалившись в канализационный колодец, сообщает zakon.kz.

По данным Inaktau.kz, в колодце была горячая вода, смешанная с паром, поэтому ребенок получил ожоги обеих ног.

Площадь ожога, по словам медиков, составила 10-15%.

Ребенок был с мамой. Они тут же обратились в приемный покой областной детской больницы. Врачи оказали первую помощь, наложили повязку, обезболили. Сейчас состояние ребенка стабильное, он находится в отделении травматологии, - рассказали врачи.


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