В Израиле обрушилась трибуна синагоги - есть раненые

В синагоге в поселении Гиват-Зеев обрушилась трибуна. По некоторым данным, в синагоге находилось примерно 600 человек, передает zakon.kz.
Сообщается, что в результате инцидента около 60 человек получили ранения. Пока неизвестно количество тяжело раненых и средней степени тяжести.
Это произошло во время празднования Шавуота - одного из главных еврейских праздников, во время которого принято совершать паломничество.
Подробности инцидента уточняются.
ראשוני: טריבונה קרסה בבית כנסת בגבעת זאב. הוכרז אירוע רב נפגעים. תיעוד: pic.twitter.com/YEa6j93tII— סולימאן מסוודה سليمان مسودة (@SuleimanMas1) May 16, 2021
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