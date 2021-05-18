Крушение вертолета произошло в Архангельской области

Ночью 17 мая в Архангельской области в результате крушения вертолета Robinson один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, вертолет упал в районе острова Мудьюнг. Он вылетел из аэропорта Васьково Архангельской области.

Вертолет находится на плаву, отметили в МЧС. Его принадлежность устанавливается.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека"). В настоящее время организован выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий, добавили в следственном управлении.

По данным пресс-службы региональной диспетчерской службы 112, о падении вертолета сообщили рыбаки, которые стали очевидцами ЧП. На место выехали спасатели Арктического комплексного центра на двух катерах.

По предварительной информации, на борту вертолета находились пилот и три охотника.