Сорвался с аттракциона и погиб: комментарий ДП Шымкента

В Шымкенте 17-летний парень сорвался с аттракциона и погиб. По факту гибели несовершеннолетнего работника в шымкентском технопарке полиция зарегистрировала уголовное дело, передает zakon.kz.

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По факту смерти несовершеннолетнего в технопарке города сотрудниками управления полиции Аль-Фарабийского района ДП Шымкента зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека). пресс-служба ДП Шымкента

В ведомстве уточнили, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводится досудебное расследование, - добавили в пресс-службе городской полиции.