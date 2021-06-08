Снявшая TikTok на кладбище девушка заявила, что ее сестру избили  

Снявшая видео в TikTok на кладбище в Таразе заявила, что ее сестру избили в Караганде, передает zakon.kz.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видео и фото избитой женщины, помещенной в больницу.

Данные публикации комментировала некая девушка. Она сообщила, что находится в Таразе, где сняла видео на мусульманском кладбище и опубликовала его на своей странице в TikTok. За это от неизвестных в ее адрес стали поступать угрозы, из-за которых пострадала старшая сестра, проживающая в Караганде, ее избили у подъезда дома, - сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

Данный факт был зарегистрирован в полиции. Они установили 20-летнюю жительницу Караганды.

Обстоятельства получения телесных повреждений, озвученных в публикациях в социальной сети, не соответствуют действительности. Их женщина получила в быту задолго до того, как в социальной сети появилось видео из Тараза. А 18-летняя младшая сестра, не предупредив, использовала ее фото и видео. При этом женщина отказалась писать заявление, так как претензий ни к кому не имеет, - рассказали в полиции.