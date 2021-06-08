Казахстанского хакера, разыскиваемого ФБР и Интерполом, задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге российская полиция задержала казахстанца, который обвиняется в мошенничестве на 1,2 млн евро. Его два года разыскивала полиция Австрии, сообщает zakon.kz.

Как пишет "Фонтанка", местное отделение Интерпола в Петербурге задержало 33-летнего гражданина Казахстана, разыскиваемого за мошенничество на 1,2 млн евро. Кроме того, его разыскивало ФБР, но он сумел от них улизнуть.

Его задержали 7 июня у отеля Sokos в Батайском переулке.

Вредоносная программа, которая давала возможность переводить большие суммы на свои счета, за восемь лет принесла казахстанцу, как считают в международном розыске, 1,2 миллион евро. Более того, за подобные преступления хакер уже отбывал наказание в США.