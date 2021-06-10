Рост экономики в Казахстане по итогам года составит 3,5%

3,5% составит рост экономики к концу 2021 года, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

По прогнозу нашего правительства этот рост составит минимум 3,5%, ожидаем, возможно, и большего роста. Помимо внутреннего потребления инвестиций, наша экономическая модель рассматривает экспорт как важнейший фактор экономического развития. Мы оцениваем дополнительный экспортный потенциал обрабатывающей промышленности в 10 млрд долларов, экспортный потенциал сферы услуг еще в 10 млрд долларов. Среднесрочной целью является увеличение объемов несырьевого экспорта, включая услуги до 41 млрд долларов к 2025 году, - сказа глава государства на заседании Совета иностранных инвесторов.

Он отметил, что мировой экономический кризис не обошел стороной и Казахстан. В прошлом году внешний товарооборот составил 85 млрд долларов, сократившись на 13%.

В свою очередь экспорт несырьевых товаров снизился менее значительно - на 2,8% и составил 15 млрд долларов. В этот кризисный год нам удалось привлечь более 18 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Касым-Жомарт Токаев

Ранее на заседании глава государства поручил расширить географию экспортных товаров и ввести субсидирование экспортных кредитов.