Италия разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020

Долгожданный чемпионат Евро – 2020 наконец стартовал. Сборная Италии "в одну калитку" вынесла сборную Турции, сообщает zakon.kz.

Первый гол на Евро – 2020 был в свои ворота. Это впервые за историю чемпионата. Защитник "Ювентуса" Мерих Демирал неудачно подставил корпус под прострел Доменико Берарди и автоголом открыл счет в игре. До этого Турция лишь раз нанесла удар по воротам Италии, а второй удар пришелся уже по своим.

Италия весь матч явно доминировала над соперником. А после автогола турецкая команда совсем обмякла и получила еще два мяча в свои ворота. Забили Иммобиле и Инсинье, сделав счет крупным — 3:0.

Хозяева турнира в группе А в полной мере подтвердили статус ее фаворита.

В следующем матче Италия сыграет против Швейцарии, а Турция – против Уэльса.