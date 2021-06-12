Казахстанка упала с 86 этажа небоскреба "Москвы-Сити"

Вечером 11 июня в комплексе “Москва-Сити” со смотровой площадки башни “Око” упала и разбилась молодая девушка, сообщает zakon.kz.

По данным Telegram-канал 112, погибшую звали Диана Белорукова, в российскую столицу она приехала из Казахстана.

Указывается, что, поднявшись на смотровую площадку башни, девушка перебралась через защитную решетку.

ГСУ СК России по Москве начал проверку после того, как девушка 2000 года рождения упала с башни,— сказал "РИА Новости" источник в правоохранительных органах.

Смотровая площадка в башне ОКО находится на высоте 354 метров на 92-м этаже небоскреба и является самой высокой открытой смотровой площадкой в Европе. Взрослый билет туда стоит 1,5 тысячи рублей. Рекламный слоган этого объекта гласит: "Выше только любовь". На сайте площадки указано, что она "абсолютно безопасна".