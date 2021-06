12 человек пострадали при стрельбе в американском Остине

В городе Остин американского штата Техас, несколько человек пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестным, передает zakon.kz.

APD Officers working shooting downtown. Multiple victims with injuries. Media staging location will be E 9th street and IH 35 SVRD South bound (Valero gas station). Please stay away from 6th street. Will update with briefing time.