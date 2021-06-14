Подростка изнасиловали на базе отдыха в СКО

Инцидент произошел 1 июня. Жительница Петропавловска обратилась в полицию и рассказал, что ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловали на территории базы отдыха "Березовая роща", сообщает zakon.kz.

Задержаны пятеро подозреваемых, передает 7152.kz.

Все - жители Петропавловска от 17 до 20 лет, отдыхавшие на территории базы. Трое водворены в изолятор временного содержания УП города, в отношении двоих задержанных вопрос о мере пресечения будет решен по результатам проведения следственных действий.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3-1 статьи 120 УК РК "Изнасилование" и части 3-1 статьи 121 "Насильственные действия сексуального характера". В рамках начатого досудебного расследования назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия. пресс-служба ДП СКО