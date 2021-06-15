Токаеву доложили о работе по сокращению уровня "теневой" экономики

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает zakon.kz.

Президент был проинформирован о работе по сокращению уровня "теневой" экономики. Данная задача реализуется путем выработки системных превентивных мер и проведения комплексных оперативных мероприятий, - говорится в сообщении Акорды.

Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, что на сегодня пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счет-фактур на 2,8 трлн тенге. В результате принятых мер удалось снизить сумму обналиченных юридическими лицами средств на 24%.

Кроме того, пресечена деятельность 10 подпольных цехов, изъято свыше 800 тыс. бутылок неучтенной алкогольной продукции. Ликвидировано 96 незаконных игорных заведений, из незаконного оборота изъято свыше 1200 игровых автоматов, терминалов и покерных столов. Выявлено 40 фактов незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

Глава государства поддержал инициативу по внедрению национального проекта "Айқын экономика", стратегическим приоритетом которого станет обеспечение прозрачности финансовой сферы и стимулирование выхода малого и среднего бизнеса из "теневого сектора".

Как сообщил председатель агентства, в 2021-2022 годах антиотмывочной системе Казахстана предстоит прохождение взаимной оценки в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма на предмет соблюдения стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Президент подчеркнул значимость проводимой агентством работы по подготовке к данному мероприятию и по итогам встречи дал ряд конкретных поручений.