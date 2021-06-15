Экшн на Рыскулова: водитель Camry пытался скрыться от полиции

Водитель Toyota Camry пытался скрыться от полиции в Алматы, сообщает zakon.kz.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram-паблике kris_p_kz.

Экшн на Рыскулова: водитель Camry скрывался от полицейских, но в итоге у него отлетело колесо, и его зажали три экипажа патрульных, - говорится в сообщении.

В полиции Алматы сообщили, что это произошло в ночь на 14 июня на территории Алатауского района.

Экипажем патрульной полиции была замечена автомашина марки Toyota Camry, которая не подчинилась требованиям об остановке и попыталась скрыться. Однако машина была блокирована. За рулем находился гражданин А. 1966 года рождения - житель Алатауского района. Он был привлечен к ответственности по двум статьям КоАП РК - ст. 606 ч. 1 и ст. 595 ч. 2. пресс-служба ДП Алматы