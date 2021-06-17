Новая немецкая вакцина показала низкую эффективность против КВИ

Промежуточный анализ вакцины против коронавируса от немецкой компании CureVac показал, что ее эффективность составляет только 47%, говорится в заявлении компании, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Сегодня (CureVac - ред.) объявила результаты второго промежуточного анализа своего … исследования фазы 2b/3 вакцины-кандидата против COVID-19 первого поколения CVnCoV на приблизительно 40 тысячах добровольцев. Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19 и не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха, - проинформировала компания.

Производитель сообщил, что данные уже переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам, а исследования препарата будут доведены до конца. Уже полученный результат «не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха», отметили специалисты.

Разработка вакцины стартовала в январе 2020 года. Компания планировала выпустить в 2022 году до миллиарда доз вакцин от коронавируса.