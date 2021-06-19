Минивэн столкнулся с легковушкой на трассе Самара-Шымкент - пострадал ребенок

Несовершеннолетняя девочка пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

17 июня 63-летний водитель автомашины Toyota Alphard двигался со стороны Хромтау в направлении пос. Дон Хромтауского района. На автодороге Самара-Шымкент, вблизи пос. Дон, прежде чем начать обгон, он не убедился в том, что водитель, движущийся в попутном направлении транспортного средства по той же полосе, не подал сигнал о маневрировании налево, и допустил столкновение с автомашиной марки Nissan Europe. пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП пострадали трое пассажиров Toyota Alphard, в том числе четырехлетняя девочка.

Их госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы Хромтауского района. пресс-служба ДП Актюбинской области