Названы продукты, которые плохо сочетаются с кофе

Ряд научных исследований говорит о том, что кофе, выпитый во время или сразу после еды может замедлить способность организма усваивать некоторые минералы и микроэлементы. В частности: Кальций, Цинк, Железо, Витамин D, сообщает zakon.kz.

Павел Исанбаев, специалист по снижению веса клиники "Борменталь" в Челябинске, рассказал РИА Новости, почему очень вредно сочетать кофе со сладостями.

Кофе содержит антинутриенты — вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи. Таким образом, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи, — сообщает Павел Исанбаев.

Он отметил, что кофе часто пьют со сладким: с сахаром, десертом. Но сладкое и кофе не сочетаются. Напиток временно повышает уровень глюкозы в крови. В норме это приводит к тому, что организм должен глюкозу потратить, и человек ощущает прилив сил, бодрости. Затем действие кофеина заканчивается, и возвращается "нормальное" состояние.

Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает. Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость. У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее — все зависит от конкретного организма. Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием, — говорит Павел Исанбаев.