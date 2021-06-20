Как не чувствовать себя разбитым после отпуска

20 июня 2021, 10:34
Фото: garant.ru

Врач Андрей Тяжельников дал россиянам важный совет насчет отпуска, сообщает zakon.kz.

Об этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы рассказал РИА Новости.

По его словам, в отпуске обязательно нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха. Специалист объяснил, что если выйти из него, то обратный путь будет более долгим, и на работе после такого отдыха человек будет чувствовать себя разбитым.

Отпуск - возможность для укрепления здоровья, а полноценный сон и правильное питание - условия для полноценного восстановления сил, подчеркнул врач.


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