Спасатели помогли двум заблудившимся девушкам в Алматинской области

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда помогли двум девушкам, заблудившимся в горах Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Как рассказали позже девушки, их подруги отправились по знакомому маршруту на пик Букреева и хотели потом спуститься через Бутаковское ущелье. На обратном пути они увлеклись разговором и не заметили, как сбились с тропы.

Решив не рисковать, девушки обратились за помощью спасателей РОСО.

Ориентируясь на геолокационные данные, спасатели установили их точное местонахождение. К пострадавшим подошли со стороны Пионерского пика. Во время движения по хребту с девушками был установлен визуальный контакт, они находились на высоте 1900 метров над уровнем моря.

Спасатели РОСО по тропе вышли к подругам, первым до людей добрался поисковый пес Габриэль.

Из-за начавшегося дождя туристки были промокшие, но в целом чувствовали себя хорошо. Сотрудники РОСО напоили их горячим чаем и дали теплую одежду. Обратный путь усложнялся погодными условиями и темным временем суток. Шел дождь, от которого трава стала скользкой. Двигаться вперед приходилось аккуратно, местами используя альпинистское снаряжение. Пострадавших девушек благополучно сопроводили до оперативного автомобиля и доставили до безопасного места в городе. пресс-служба РОСО Алматинской области