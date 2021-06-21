Мужчина пытался выброситься с третьего этажа, чтобы вернуть бывшую

Полицейские Нур-Султана спасли дебошира, грозившего выпрыгнуть с третьего этажа, сообщает zakon.kz.

Столичные полицейские спасли жизнь пьяному дебоширу, который пытался выброситься с балкона третьего этажа. Стражи порядка прибыли на вызов о домашнем насилии. В полицию в 07.40 на канал "102" поступило сообщение, что муж устраивает скандал. Установлено, что бывший сожитель звонившей приехал к ней домой в нетрезвом состоянии. 25-летний молодой человек грозился выпрыгнуть, если она не вернется к нему, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

На вызов прибыл автопатруль. Поднявшись в квартиру, инспекторы Полка патрульной полиции увидели мужчину, который сидел на корточках на подоконнике и держал в руках нож. Стражи порядка отвлекли дебошира, обезоружили его, а затем затащили в квартиру.

В результате проведенных мероприятий удалось избежать возможной трагедии. С ним была проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов, - отмечается в сообщении.