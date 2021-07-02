На заседании Совета Евразийского банка развития под председательством премьер-министра Аскара Мамина утверждена Стратегия ЕАБР на 2022-2026 годы, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В предстоящий период ЕАБР сфокусируется на реализации трансграничных инвестиционных проектов с интеграционным эффектом. Совокупный объем инвестиций Банка за пятилетний период составит $10,9 млрд.

Усилия ЕАБР будут направлены на реализацию таких крупных инвестиционных проектов, как транспортно-цифровой коридор "Европа - Западный Китай", единая товаропроводящая сеть ЕАЭС+ и водно-энергетический комплекс Центральной Азии.

Планируется разработка отдельных стратегий по каждой из стран-участниц Банка с учетом макроэкономических характеристик региона. В целях достижения целей устойчивого развития ЕАБР расширит проектную деятельность в странах миноритарных акционеров, доведя совокупный размер инвестиций в Армении, Кыргызстане и Таджикистане до $500 млн.

Одним из приоритетных направлений работы ЕАБР станет дальнейшее развитие цифровых компетенций и инфраструктуры в рамках формирования Единого цифрового пространства ЕАЭС+. Для реализации поставленных задач в июне 2020 года в Банке создан Фонд цифровых инициатив, который к настоящему времени прорабатывает около 20 проектов. Первым реализованным проектом Фонда стало мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" для верификации на межгосударственном уровне данных о ПЦР-тестировании приезжающих.

К 2027 году ЕАБР намерен стать лидером по инициированию, структурированию и организации финансирования новых проектов в регионе с участием национальных и международных институтов развития. При этом для получения кредитного рейтинга категории А планируется расширить состав акционеров и привлечь дополнительные средства в капитал Банка.

В 2020 году ЕАБР подписал соглашения по 18 новым проектам на $1,336 млрд. Текущий инвестиционный портфель Банка увеличен до $4,4 млрд - максимальное значение за все годы деятельности. При этом доля проектов с интеграционным эффектом составила 64,3%. Чистая прибыль за 2020 год - $32,6 млн.

Финансовая устойчивость Банка подтверждается высокими оценками рейтинговых агентств: Moody’s – Baa1, Fitch - BBB+, Standard & Poor's - ВВВ, АКРА - А-. Рейтинги по национальной шкале: Fitch - AAA (KAZ), АКРА - AAA (RU).

Особое внимание ЕАБР уделяет поддержке развития "зеленой экономики" - обеспечено финансирование новых проектов в области возобновляемых источников энергии, приобретена доля в уставном капитале Центра зеленых финансов при Международном финансовом центре "Астана", ведется активная работа в данной сфере совместно с организациями ООН.

Успешно функционирует расчетно-платежная система Банка, которая позволяет осуществлять трансграничные платежи в национальных валютах через корреспондентские счета ЕАБР в национальных банках стран-участниц.