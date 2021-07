После двухлетней паузы открылся 74-й Каннский фестиваль

Во французских Каннах во вторник, 6 июля, открылся 74-й Каннский кинофестиваль, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Гости поднялись по красной дорожке Фестивального дворца к залу "Люмьер". Открытием Канн в этом году стал фильм французского режиссера Леоса Каракса "Аннетт" с дуэтом актеров Адама Драйвера и Марион Котийяр и в сопровождении музыки группы Sparks.

В этот же день в Фестивальном дворце состоялось вручение "Золотой пальмовой ветви". Девятым лауреатом высшей награды Каннского фестиваля стала Джоди Фостер. Премию вручил испанский кинорежиссер Педро Альмодовар.

"Золотой пальмовой ветви" удостоились выдающиеся мастера: Жанна Моро, Ален Делон, Бернардо Бертолуччи, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо.

Huge ovation as Spike Lee, the first Black president of the jury in the 74-year history of the Cannes Film Festival, is introduced following an awesome montage of his work… pic.twitter.com/Aq4yPWZaL5