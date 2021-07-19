Имам Центральной мечети Алматы обратился к горожанам

Соблюдать карантинные ограничения во время Курбан айта призвал правоверных мусульман города наиб имам Центральной мечети Алматы Мадияр Пиримкулов, сообщает zakon.kz.

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Один из главных мусульманских праздников Курбан айт в 2021 году пройдет с 20 по 22 июля, а формат праздника сохранится по образцу прошлого года. Обряд жертвоприношения Кұрбандық шалу будет организован в онлайн-режиме с подачей заявок на сайте qurban2021.kz.

Пиримкулов напомнил, что собрания мусульман в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по КВИ проводиться не будут. Все ритуальные действия принесения в жертву животных пройдут дистанционно в онлайн-режиме.

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Желающие смогут подать заявку на жертвоприношение на сайте qurban2021.kz до 14:00 22 июля. Мясо жертвенного животного доставят на дом нуждающимся. Кстати, желающие получить мясо также могут оставить заявки на этом сайте.

В первый день работы интернет-платформы 17 июля было подано 486 заявок от желающих получить мясо. А вот совершить обряд жертвоприношения решили более 200 алматинцев.

Наиб имам Центральной мечети Алматы сообщил, что весь процесс жертвоприношения будет проходить в режиме видеозаписи, как и полагается, будут произнесены имена заказавших ритуал во время молитвы. После видео будет отправлено заказчику.

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Онлайн-жертвоприношение происходит только в назначенном месте. За проведением ритуала закреплена специальная группа, посторонним людям вход запрещен, вся работа будет проходить в строгом соответствии с санитарными требованиями. Мадияр Пиримкулов

Подобная практика проведения обряда жертвоприношения в онлайн-режиме и полная раздача нуждающимся людям уже давно внедрена в Турции, Малайзии, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратах и стала ежегодной благой традицией. Главной целью является защита граждан от заражения коронавирусом.

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Представитель духовенства призвал верующих подойти ответственно к празднованию Курбан айта. В эти дни необходимо оставаться дома, не ходить в гости и не устраивать массовые мероприятия. В это непростое время горожанам нужно проявить смирение и сделать все для остановки распространения инфекции.

По всем вопросам, касающимся проведения Курбан айт, можно обращаться по номерам: 8 (727) 329 09 66, 8 778 382 88 36 или по WhatsApp-номеру 8 775 475 00 83.