Мощный взрыв на заводе в центре Китая попал на видео

Мощный взрыв прогремел в ночь на 20 июля на заводе в китайской провинции Хэнань в центральной части страны, передает zakon.kz.

Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на местные СМИ.

Explosion occurred at a factory on Tuesday in Dengfeng, Central China's Henan Province, with loud noises and flames. Local emergency management staff have rushed to the scene. No reports of casualties so far: media pic.twitter.com/ceNz6fgQAg