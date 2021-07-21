Ущерб свыше 450 млн тенге - выявлена еще одна финансовая пирамида

В Акмолинской области выявлена финансовая пирамида с ущербом свыше 450 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Читайте также: Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды LV Force. В результате принятых мер ликвидированы филиалы финпирамиды LV Force в Шымкенте, Алматы и Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областях. пресс-служба АФМ РК

Читайте также: Новая финансовая пирамида в РК - куда обращаться пострадавшим?

В ведомстве отметили, что в финансовую пирамиду было вовлечено более двух тысяч доверчивых граждан.

Ущерб составил свыше 450 млн тенге. В настоящее время главный организатор мошеннической схемы заключен под стражу на два месяца. пресс-служба АФМ РК

Читайте также: Сотни казахстанцев снова пострадали от финансовой пирамиды

Отмечается, что в последнее время в стране участились случаи вовлечения граждан в деятельность финансовых пирамид.

Ст. 150 КоАП РК и ст. 217 УК РК предусмотрена административная и уголовная ответственность за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид. пресс-служба АФМ РК

Читайте также: В Алматы выявили новую финансовую пирамиду