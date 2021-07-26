Пожар на трассе - легковушка столкнулась с двумя фурами

26 июля 2021, 22:05
Фото: pavon.kz

ДТП произошло 26 июля в 18:00 при выезде из Павлодара, сообщает zakon.kz.

На мосту "Павлодар-Успенка" водитель автомобиля Honda CR-V нарушил правила маневрирования. Honda столкнулась с фурой Volvo, двигавшейся в попутном направлении. От удара Volvo столкнулся с фурой Daimler chrysler.

В результате дорожно-транспортного происшествия загорелись кабины обеих фур.

Пожар ликвидирован. В результате аварии водители автомобилей марки Honda CR-V и Volvo госпитализированы с различными травмами. Проводится проверка. Назначены экспертизы. Перекрыт въезд и выезд на мост. Движение автотранспорта направлено на объездной путь (Щербактинский мост, п. Железнодорожный). пресс-служба ДП Павлодарской области


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