На 145,6 млрд тенге уменьшились накопления казахстанцев в ЕНПФ за полгода

Пенсионные накопления вкладчиков на 1 июля 2021 года составили 12 767,8 млрд тенге, уменьшившись за январь-июнь 2021 года на 145,6 млрд тенге, или на 1,1%, сообщает zakon.kz.

По данным Нацбанка, за январь-июнь 2021 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 751 млрд тенге, до 6 304,6 млрд тенге на 1 июля 2021 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2021 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-июнь 2021 года составила 1,7 трлн тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2021 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (39,6% и 25,9% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

Прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений начался в конце января. Казахстанцы использовали свои накопления, превышающие лимит на улучшение жилищных условий и получение ряда медуслуг.